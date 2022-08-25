سفينة المساعدات التركية الرابعة في طريقها إلى لبنان

أقيمت في ولاية مرسين التركية مراسم لتوديع سفينة الإحسان الرابعة المحملة بـ 511.7 طناً من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وذكر بيان نشرته ولاية مرسين، الأربعاء، أن سفينة الإحسان انطلقت من ميناء مرسين، وستنقل المساعدات إلى لبنان عبر 23 شاحنة محملة على متنها مساعدات إنسانية.

وأوضح البيان، أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ستشرف على المساعدات، بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة خلال توديع السفينة، قال نائب والي مرسين إبراهيم كوتشوك، إن سكان لبنان يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم وستكون السفينة وسيلة لنقل عطف وإحسان من تركيا للشعب اللبناني.

وبين أواخر مارس/ آذار الماضي، ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أرسلت تركيا إلى لبنان 3 سفن أطلق عليها "سفينة الإحسان"، تحمل أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية.

ومنذ أكثر من عامين يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لإنهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.