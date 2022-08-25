وزارة الخارجية التركية تدعو الأطراف في إثيوبيا إلى الحوار ونبذ العنف

دعت وزارة الخارجية التركية الأطراف في إثيوبيا إلى إنهاء العنف الدائم في البلاد والعودة إلى الحوار لإحلال السلام والاستقرار، مؤكدة استعدادها تقديم كل أنواع الدعم لإثيوبيا وللجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار فيها.

وأفادت الوزارة في بيان الخميس، أنها تلقت نبأ استئناف الصراع في إثيوبيا رغم وقف إطلاق النار الإنساني غير المحدود الذي أعلنته الحكومة الاتحادية في 24 مارس/ آذار الماضي "ببالغ الحزن والقلق".

وللمرة الأولى منذ نحو عام، أعلنت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الأربعاء تجدد القتال بينهما في الإقليم.

وبدأ الصراع بتيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص في هذه الدولة الإفريقية.