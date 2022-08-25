وزير الداخلية التركي يبحث مع نظيره الفلسطيني تطوير العلاقات الثنائية

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نظيره الفلسطيني زياد هب الريح، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن وفد من وزارة الداخلية الفلسطينية وصل إلى مقر الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، يترأسه وزير الداخلية هب الريح وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وعبّر وزير الداخلية التركي عن ترحيبه بالوفد الفلسطيني، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات بين تركيا وفلسطين في مجالات مثل الأمن والدفاع المدني وتبادل رخص القيادة.

وأكد استعداده لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بهذه العلاقة ومساعدة الشعب الفلسطيني في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال صويلو إن أي مساهمة تقدم من أجل مستقبل فلسطين الحرة والقوية "ستكون بلا شك مدعاة فخر".

بدوره شكر هب الريح الحكومة التركية على دعمها المستمر للقيادة والشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية هذه الزيارة التي تتمثل في متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأشار في كلمته إلى وجود علاقات تاريخية وراسخة بين الشعبين التركي والفلسطيني وأن الدولة التركية بالتأكيد بمثابة منارة بالنسبة إلى بلاده.