أردوغان يزور المقبرة السلجوقية في بتليس

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة للمقبرة السلجوقية وهي أكبر مقبرة إسلامية في العالم وتقع في مدينة أخلاط في ولاية بتليس، شرقي تركيا.

جاء ذلك على هامش مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية 951 للنصر في معركة ملاذكرد التي جرت بين الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية.

وهذه المقبرة السلجوقية أكبر مقبرة تركية إسلامية في العالم وهي مسجلة على القائمة المؤقتة ليونسكو للتراث الثقافي العالمي.

ورافق أردوغان في زيارته كل من رئيس البرلمان مصطفى شنطوب وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك، ووزراء العدل بكر بوزداغ والخارجية مولود تشاوش أوغلو والداخلية سليمان صويلو والخزانة والمالية نورالدين نباتي.

كما رافقه وزراء الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والدفاع خلوصي أقار والتربية محمود أوزر والصحة فخر الدين قوجة والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو والزراعة والغابات وحيد كيريشجي والتجارة محمد موش ومسؤولون آخرون.

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، وقد تمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.