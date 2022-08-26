أردوغان يشارك في احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 951 للنصر في معركة ملاذكرد

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 951 للنصر في معركة ملاذكرد التي جرت بين الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية، وقال في المناسبة: "لن ننسى اطلاقا معركة ملاذكرد وسنبقي ذكراها حية في قلوبنا وعقولنا دائما".

وأكد الرئيس عدم تسامح تركيا مع أي هجوم أو مؤامرة أو مكيدة تحاك ضدها وأنها لن تغفر لأي جهة تستهدف حريتها.

وأضاف: "لا نتهاون مع من يسعى لتقسيم وطننا وتدمير دولتنا".

ونوه أردوغان إلى أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم كانوا يتضرعون إلى الله من أجل أن ينتصر السلطان السلجوقي ألب أرسلان، عندما التقى الجيشان في ملاذكرد.

وتابع: "ملاذكرد، هي الخطوة الأولى والأم لكافة الانتصارات التي حققناها في هذه المنطقة".

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.