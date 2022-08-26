أردوغان يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الشهر القادم

يشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة في سمرقند منتصف سبتمبر/أيلول، على ما أعلنت أوزبكستان، الجمعة، التي أكدت حضور 14 رئيسا.

جاء ذلك وفق المنسق الوطني لأوزبكستان لدى المنظمة، رحمة الله نوريبمتوف، في مؤتمر صحفي، بطشقند، حول تحضيرات القمة التي تنعقد يومي 15-16 سبتمبر.

ولفت نوريبمتوف إلى مشاركة رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة (روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان)، ورؤساء الدول التي تحمل صفة عضو مراقب (بيلاروسيا ومنغوليا وإيران).

كما أشار إلى أن القمة سيشارك فيها الرئيس أردوغان، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، تلبية لدعوة من نظيرهما الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

وقال المتحدث إن "تركيا دولة شقيقة وشريكة استراتيجية وثيقة لأوزبكستان"، مشيرا أن دعوتها للمشاركة "قرار صائب، في ظل تطورات المنطقة وأهداف السياسة الخارجية لأوزبكستان".

ونوه أن دعوة تركيا حظيت بتأييد من كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وذكر أنه من المنتظر توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين الدول الأعضاء لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة والعمل الإنساني.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في حزيران/يونيو 2001 ثمانية دول، ونالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.