القاعدة التركية بمقديشو تساهم في تدريب الجيش الصومالي

تساهم القاعدة العسكرية التركية في مقديشو بدور كبير في تدريب وإعادة تأهيل عناصر القوات المسلحة الصومالية، وسدّ احتياجاتها من العناصر العسكرية النوعية، عبر برنامج تدريبي تبدأ مرحلته الأولى في الصومال ثم في تركيا.

وافتتح عام 2017 مركز عسكري تركي لتدريب الجيش الصومالي داخل القاعدة العسكرية التركية في العاصمة مقديشو، بعد أن شهدت العلاقات التركية الصومالية تنامياً ملحوظاً منذ إبرام اتفاقية إطار التعاون التدريبي، التقنيّ والعلمي في المجال العسكري عام 2010.

كما شهدت السنوات التالية توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون وقرارات مجلس الوزراء لدى البلدين، وذلك بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى هذا البلد الإفريقي، عندما كان رئيسًا للوزراء في أغسطس/آب 2011.



مركز التدريب التركي الصومالي

جرى افتتاح المركز في سبتمبر/أيلول 2017، بمراسم رسمية، شارك فيها رئيس هيئة الأركان التركية آنذاك (وزير الدفاع حاليًا)، خلوصي آقار.

ويقدم مركز التدريب، الواقع على ساحل المحيط الهندي، خدمات التأهيل والتحسين والدعم والمساعدة للجيش الصومالي في مجالات عدة.

هاكان دينجر، قائد "قيادة فرقة العمل الصومالية التركية" في مقديشو، قال إن "القوات المسلحة التركية تقف دومًا بجانب الجيش الصومالي الصديق والشقيق".

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول: "نقدّم خدمات التأهيل والتحسين والدعم والمساعدة للجيش الصومالي في مجالات التدريب والتنظيم والبنية التحتية العسكرية والأنظمة اللوجستية".

كما يقدّم المركز الاستشارات لوزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان وقيادة القوات البرية، والبحرية والجوية في الصومال، بهدف دعم جهود إعادة تأهيل القوات المسلحة في الصومال.

ويضمّ مركز التدريب العسكري في بنيته، قيادة المدرسة العسكرية التي تقدّم بدورها إسهاماً كبيراً في سدّ احتياجات الصومال من الضباط وصفّ الضباط.



دورات في الصومال

وبإمكان الصوماليين ممن يكملون تعليمهم الثانوي الالتحاق بالمدرسة العسكرية، بشرط اجتيازهم اختبارات متعلقة بالصحة، والقوة البدنية، فضلاً عن الاختبارات الكتابية والشفهية.

وبعد التحاق الطلاب الصوماليين بالمدرسة العسكرية، يخضعون لدورة تعلّم اللغة التركية لقرابة 6 أشهر، تليها دورة تدريبية تمتدّ عامين بالنسبة للضباط، وعامًا واحدًا بالنسبة لصفّ الضباط.

وتتخلل الدوراتِ التدريبية دروسٌ في الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والحاسوب، والتاريخ العسكريّ، والجغرافيا العسكرية، وإدارة العمليات، والاستخبارات، إلى جانب دورات عملية في القنص، والرمي، والقتال.

وفي نهاية العام، يخضع طلاب المدرسة العسكرية لمعسكرٍ تخييمي ضمن وحدات الجيش الصوماليّ، في خطوة تهدف لاستكمال تدريباتهم على أرض الواقع، قبل ترفيعهم في نهاية الدورة التدريبية.

ويقدّم الدروس المذكورة في المدرسة العسكرية، عسكريون أتراك أو صوماليون يجيدون التحدث باللغة التركية.

وعقب استكمال الدورة التدريبية في المدرسة العسكرية، يلتحق بعض الخرّيجين العسكريين في صفوف القوات الجوية والبحرية لدى الجيش الصوماليّ، الأمر الذي يستوجب انخراطهم قبل ذلك في دورات تدريب إضافية خاصةٍ بهذين المجالين.

دورات في تركيا

وفي المرحلة التالية، ينتقل خرّيجو المدرسة العسكرية إلى تركيا للخضوع لدوراتٍ متقدّمة، بموجب اتفاق مبرم بين أنقرة ومقديشو.

ويخضع العسكريون الصوماليون لدورات تدريبية داخل الثكنات العسكرية التركية، في مجالات صيانة وتصليح الأسلحة، والمعدّات والمركبات العسكرية.

وفي خطوة لتعزيز مهاراتهم المتعلقة باللغة التركية، يقوم العسكريون الصوماليون بممارسة ألعاب الشطرنج وأخرى خاصة بالكلمات والأحرف، إلى جانب انخراطهم بفعاليات اجتماعية ترفيهية.

وكان مركز التدريب العسكري التركي الصومالي خرّج الدفعة الأولى من الطلاب العسكريين، عام 2018.

وعقب تخرّجهم من مركز التدريب العسكري في مقديشو، ينتقل العسكريون الصوماليون إلى ولاية إسبارطة التركية، للانخراط في دورة تدريب الكوماندوز التي تمتد لـ 10 أسابيع.

ويتم تكريم الناجحين بدورة التدريب العسكرية في إسبارطة بوسام الكوماندوز، ومن ثم ضمّهم إلى صفوف الجيش الوطنيّ الصومالي، فيما يتمّ تأمين احتياجاتهم من الأسلحة والمعدات العسكرية من قبل تركيا.

وبعد انخراطهم في صفوف الجيش الوطنيّ الصومالي، ينضمّ هؤلاء العسكريون في كتيبة "النسور"، التي تلعب دوراً كبيراً في توفير الأمن بالبلاد.

وتستمر مهمة الجيش التركي إلى ما بعد تخريج العسكريين الصوماليين، من مراقبة أنشطتهم وكيفية ممارستهم لمهامّهم على أرض الواقع، إلى جانب تقديم دوراتٍ إضافية في حال تطلب الأمر.