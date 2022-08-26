وزارة الخارجية التركية ترحب بعودة مدينة لاتشين في إقليم قره باغ إلى سيطرة أذربيجان

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً رحبت فيه بعودة مدينة لاتشين في إقليم قره باغ وقريتي زابوخ وسوس إلى سيطرة أذربيجان.

وقالت الخارجية في بيان الجمعة: "يسعدنا عودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس إلى أذربيجان اليوم، في إطار المسار الجاري تماشيا مع المسائل الواردة في الإعلان الثلاثي الموقع في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

وعبرت عن أملها في أن يساهم التطور الذي يشكل خطوة مهمة نحو إحلال السلام والاستقرار جنوبي القوقاز، في التطبيع الإقليمي وكذلك العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم وحدة أراضي وسيادة أذربيجان الشقيقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف عودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس، لسيطرة بلاده، بعد جلاء الاحتلال الأرميني عنها.

وتعدّ لاتشين الممر الذي يربط بين مدينة "هانكندي" الأذربيجانية التي يسكنها أغلبية أرمينية وبين أرمينيا، إذ يمر ذلك الممر من لاتشين نفسها.

وتم تخصيص لاتشين كمجال لتحرك المدنيين الأرمينيين في المنطقة لمدة 3 أعوام، وذلك بإشراف القوات الروسية المؤقتة.

يُذكر أنه في مايو/ أيار 1992 احتلت أرمينيا لاتشين، وخلال الأعوام الـ 30 التي خضعت فيها للاحتلال شهدت المنطقة توطين أرمينيين بطرق غير شرعية عبر استقدامهم، خاصة من سوريا ولبنان.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.