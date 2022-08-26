وزير المالية التركي: لا داعي للقلق من التحذيرات الأمريكية بالعقوبات

قال وزير المالية التركي، الجمعة، إنه لا يوجد سبب يدعو الشركات التركية للقلق من تحذير حول عقوبات أمريكية محتملة على الشركات التي تتعامل مع شركات روسية خاضعة بالفعل للعقوبات.

وهذا الأسبوع ذكرت جمعية الصناعة والأعمال التركية أنها تلقت رسالة من نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو يحذر فيها من أن "الشركات التركية تخاطر بحدوث عواقب إذا تعاملت مع رؤوس أو مؤسسات روسية كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية".

ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قبل ستة أشهر وفرض عقوبات على روسيا، حافظت تركيا على موازنة علاقاتها الوثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وجعلت نفسها وسيطًا بينهما، لا سيما في اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب من أوكرانيا.

ولم تنضم تركيا إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها قالت إنها لن تسمح بخرق العقوبات الدولية.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن قلق الشركات التركية بشأن الرسالة الواردة من واشنطن "لا معنى له".

وأضاف أن "تركيا هي واحدة من أهم مراكز القوة السياسية والاقتصادية في العالم. يجب أن يشعر عالم الأعمال لدينا بقوة الدولة إلى جانبه في جميع الأوقات".

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن أنقرة واثقة من قدرتها على موازنة علاقاتها مع موسكو وعلاقاتها الدولية.

وتابع: "نحن مصممون على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع جيراننا في مختلف القطاعات، وخاصة في السياحة، في إطار لا يخضع للعقوبات".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، روسيا، وتعهد الزعيمان بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار بوتين في ذلك الوقت إلى أن التجارة الروسية التركية تضاعفت في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تركيز موسكو المتزايد على العلاقات مع أنقرة وسط العقوبات الغربية المؤلمة.