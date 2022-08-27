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تركيا تعلن مغادرة 3 سفن حبوب موانئ أوكرانيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.08.2022 12:41
سفن الشحن التي غادرت سابقا الموانئ الأوكرانية الأناضول سفن الشحن التي غادرت سابقا الموانئ الأوكرانية (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاقية إسطنبول.

وأكدت الوزارة في بيان استمرار شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا بموجب الاتفاقية.

ولفتت في هذا الإطار إلى انطلاق 3 سفن من موانئ أواكرانيا صباح السبت.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

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