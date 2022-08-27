وزارة الخارجية التركية تعزي باكستان في ضحايا السيول

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن تعازيها لباكستان في ضحايا كارثة السيول.

وأوضحت الخارجية في بيانها مدى حزنها العميق جراء مصرع العديد من الأشخاص والخسائر الجسيمة، التي سببتها السيول المتواصلة في باكستان.

وترحمت على الضحايا وقدمت تعازيها لشعب وحكومة باكستان الصديقة والشقيقة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الوزارة أن تركيا بدأت التحضيرات لتقديم المساعدات من أجل تضميد جراح المتضررين من السيول.

ولفتت إلى أنه من المقرر ارسال طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى باكستان.

وفجر الجمعة أعلنت باكستان حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى 937 شخصا.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فمنذ منتصف يونيو/ حزيران، لقي 937 شخصا حتفهم، بينهم 343 طفلًا و198 امرأة، بينما أصيب 1343 آخرون.

وأضافت الهيئة في البيان نفسه، أن الفيضانات دمّرت أيضًا 670 ألفًا و328 منزلًا، و122 متجرًا، و145 جسرًا، وألحقت أضرارًا بنحو 3 آلاف و82 كيلومترًا من الطرق.