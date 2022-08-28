آفاد تنظم جسر جوي تركي لإغاثة الباكستانيين جرء السيول

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إقامة جسر جوي مع باكستان لتقديم المعونات الإنسانية والإغاثية في مواجهة السيول التي تتعرض لها.

وبحسب بيان وزارة الداخلية التركية، تم إرسال 10 آلاف خيمة في المرحلة الأولى و50 ألف سلة غذائية و50 ألف طرد من مستلزمات النظافة والتعقيم و10 آلاف طرد من غذاء الأطفال إلى مناطق التي ضربتها السيول في باكستان.

وأشار البيان أنّ معدات ومواد الإغاثة تم إرسالها على متن طائرتين غادرتا تركيا السبت.

وسيشرف فريق من آفاد على بناء المخيم وتوزيع المواد الغذائية.

وستواصل آفاد اليوم إرسال المزيد من المعونات والمواد الإغاثية لباكستان، وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية.

ووفقا لآخر التقديرات، فإن 1000 شخص تقريبا، بينهم 300 طفل لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والأمطار الموسمية غير الطبيعية التي أثرت على حياة 33 مليون شخص، ونحو نصف مساحة البلاد، بحسب إعلام محلي.