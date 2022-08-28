أمهات ديار بكر يواصلن اعتصامهم لليوم الـ 1091

تواصل أمهات في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، اعتصامهن لليوم الـ 1091، للمطالبة باسترداد أولادهن المختطفين من قبل تنظيم بي كي كي الإرهابي.

وأطلق اسم "أمهات ديار بكر"، على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاما في ولاية ديار بكر، يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقًا.

من جانبها قالت الأم صابرة أيدين، إنها تعتصم أملاً باسترداد ابنها ظفر المختطف منذ 5 سنوات.

أيدين التي ترفع صورة ابنها، أضافت أنها تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بالتورط في اختطاف ابنها الذي انقطعت أخباره خلال دراسته الجامعية.

من جهته شدد عبد الله دمير، بأنه سيواصل الاعتصام لحين استرداد ابنه فاتح.

وأضاف أن دافعهم الوحيد لمواصلة الاعتصام هو ما يشعرون به من ألم لفقدان أولادهم.

وطالب "دمير" ابنه بالفرار من صفوف التنظيم الإرهابي والاستسلام للقضاء التركي.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للمعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.