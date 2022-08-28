السلطات التركية توقف مشتبه في التحضير لحرق غابات أنطاليا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحمد ك. المشتبه به في القيام بتحضيرات لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد، بأوامر من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأضافت في بيان لها، أنه ونتيجة عملية مراقبة وتتبع قامت به الفرق المختصة، تبين أن المشتبه به كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح "بي كي كي" الإرهابي.

وأوضح البيان أن المشتبه به كان يحاول تأمين مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات بأوامر من التنظيم الإرهابي.

المشتبه به وبعد أن قدم من ولاية قيصري (وسط) إلى أنطاليا، اشترى عبر الإنترنت حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته لحظة توقيفه، إلى جانب خريطة للولاية.

ونتيجة التحقيقات التي أجريت معه، اعترف أحمد ك. بأنه تلقي تعليمات من أحد قياديي التنظيم الإرهابي المتواجدين في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا.

يُذكر أن أنطاليا تعد عاصمة السياحة التركية وتتميز بكثافة غاباتها التي شهدت حرائق عدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.