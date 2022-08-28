الهلال الأحمر التركي يغيث المتضررين من الفيضانات بباكستان

وصلت مساعدات جمعية الهلال الأحمر التركي، الأحد، إلى المناطق الباكستانية المتضررة من كارثة الفيضانات.

وأوضح الهلال الأحمر التركي في بيان، أن المساعدات المرسلة إلى المناطق المنكوبة تتضمن مواد غذائية ومنظفات ومستلزمات معيشية أساسية.

وأضاف البيان أن توزيع المساعدات المرسلة سيتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الباكستاني.

وأشار البيان إلى أن الجمعية تخطط حاليا لإنشاء مستشفيات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الفيضانات.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية الأحد إن الوفيات الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي بدأت منتصف يونيو/ حزيران الماضي بلغت 1033 شخصًا.

كما تسببت الفيضانات في نفوق نحو 720 ألف رأس من الماشية وإجلاء نحو نصف مليون شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، وفق ما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.