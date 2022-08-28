تركيا ترحب بحل خلاف التنقل بين صربيا وكوسوفو

أعربت وزارة الخارجية التركية الأحد عن ترحيبيها باتفاق عبور مواطني صربيا وكوسوفو الحدود بالبطاقة الشخصية.

وأعربت الخارجية التركية ، عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل العديد من المسائل العالقة بينهما وفي مقدمتها مسألة لوحات السيارات.

وأكدت أنّ تركيا تولي أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في منطقة البلقان، وتدعم كافة المبادرات الرامية لحل المسائل العالقة عن طريق الحوار.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، توصل صربيا وكوسوفو لاتفاق يُنهي الخلاف بشأن حرية تنقل مواطنيهما عبر حدودهما.

وتصاعدت، نهاية يوليو/ تموز الماضي، التوترات بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل بدء سريانه لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وتتطابق هذه السياسة مع سياسة طويلة الأمد تفرضها بلغراد على مواطني كوسوفو الذين يزورون صربيا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.