رئيس البرلمان التركي يهنئ أذربيجان باستعادة مدينة لاتشين

هنأ رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، نظيرته الأذربيجانية صاحبة غفاروفا باستعادة بلادها السيطرة على مدينة لاتشين، عقب جلاء الاحتلال الأرميني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، ولاسيما استعادة أذربيجان السيطرة على لاتشين وقريتي زابوخ وسوس.

وأعرب شنطوب عن سعادته باستعادة لاتشين، مهنئا نظيرته بهذه المناسبة.

ورفع جنود أذربيجانيون، الجمعة، علم بلادهم في مدينة لاتشين بعد بسط سيطرتهم عليها إثر مغادرة وحدات روسية ومستوطنين أرمن، بموجب اتفاق بهذا الخصوص.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقعت أذربيجان وروسيا وأرمينيا اتفاقاً ثلاثياً عقب انتصار القوات الأذربيجانية على نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باغ.