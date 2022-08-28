مقاتلات تركية تتعرض للتحرش عبر منظومة إس-300 اليونانية

تعرضت مقاتلات تركية للتحرش من جانب منظومة دفاع جوي طراز إس-300 تعود لليونان، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجه وشرق المتوسط.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس/آب بينما كانت المقاتلات تقوم بطلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجه وشرقي المتوسط.

ولفتت إلى أن قيام الجانب اليوناني بالتحرش بمقاتلات إف-16 تركية، عبر تتبعها برادار منظومة إس-300 منصوبة في جزيرة كريت.

وأشارت إلى أن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم التحرش، وعادت إلى قواعدها سالمة.

وأكدت أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، يعد دليلا على تفعيل اليونان لبطاريات إس-300.

وأكدت المصادر أن قيام دولة بتعقب مقاتلات دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأهداف معادية عبر الرادارات، يمثل "تصرفا عدائيا" وفق قواعد الاشتباك في الناتو.

وشددت على ان اليونان تتصرف بشكل يتعارض مع روح التحالف، وأشارت إلى انتهاج الدول الغربية سياسة مزدوجة بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى مواقف الولايات المتحدة وبعض أعضاء الناتو الآخرين، إثر تزود تركيا بمنظومة إس-400 الروسية، لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وأشارت إلى أن اليونان، العضو في الناتو، تزودت بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاما.