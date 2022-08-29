أردوغان: عيد النصر دليل على شغف الأمة التركية بالحرية

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب التركي والقبارصة الأتراك في الذكرى المئوية لعيد النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية الذي تحقق في 30 أغسطس/ آب سنة 1922.

وأكد أردوغان في رسالة نشرها بمناسبه "عيد النصر" أن 30 أغسطس هو "أوضح دليل على ما يمكن للأمة التركية أن تحققه وتتخلى عنه عندما تُجبر على الاختيار بين الأسر والحرية".

وقال:" فخورون بالوصول إلى الذكرى المئوية للنصر العظيم، وأهنئ شعبنا وأشقاءنا في جمهورية شمال قبرص التركية وجميع مواطنينا في كافة أنحاء العالم بعيد النصر".

وأشار أردوغان أن تاريخ الشعب التركي "حافل بالانتصارات المجيدة، واختتم نضاله للتحرر رغم كل أنواع العوز والمستحيلات، بانتصار لا جدال فيه يوم 30 آب / أغسطس 1922".

وأضاف: "الأحداث التي وقعت ليلة 15 يوليو/ تموز (محاولة الانقلاب الفاشلة) أظهرت مرة أخرى أن الإرادة الثابتة في الهجوم العظيم لا تزال حية في قلوبنا، فتركيا تخطو بثقة نحو بناء مستقبلها المشرق والمزدهر بالقوة التي تستمدها من ماضيها".

كما شدد أن تركيا أدارت بنجاح وباء فيروس كورونا الذي هز الإنسانية جمعاء، واتخذت خطوات حولت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى فرصة.

ولفت إلى أن بلاده "احتلت المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد بقدرتها الإنتاجية المتزايدة، وتحطيم الصادرات لأرقام قياسية كل شهر، والمشاريع التي نفذت في الصناعات الدفاعية، والمسؤوليات التي حملتها على عاتقها في حل المشكلات الإقليمية".

واستذكر أردوغان بامتنان مؤسس الجمهورية وقائد "الهجوم العظيم" في حرب الاستقلال مصطفى كمال أتاتورك ورفاق سلاحه، ودعا بالرحمة للشهداء والشكر للمشاركين فيها.

و"عيد النصر"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيد وطني في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.