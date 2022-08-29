أقار: قواتنا لن تتهاون في الرد على أي تحرش يطالها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن قوات بلاده لن تتهاون في الرد على أي تحرّش يطالها، في تعليقه على تحرشات منظومة الدفاع الجوي اليوناني بمقاتلات تركية الأسبوع الماضي.

جاءت تصريحاته، في فعالية بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، الاثنين، وقال: إن اليونان، التي وصفها بـ "الجارة السيئة"، تقوم بالتحرش في بحر إيجة بالقوات التركية بطرق مختلفة.

وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، تعرضت مقاتلات تركية للتحرش من منظومة دفاع جوي يونانية من طراز "إس-300"، أثناء قيامها بمهام ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وأضاف أقار: "أود التوضيح مرة أخرى، أن قواتنا البرية والبحرية والجوية لا ولن تتهاون في الرد على أي تحرش يطالها".

وأوضح أن اليونان تقوم بتسليح جزر إيجة بشكل يتناقض مع معاهدات لوزان وباريس، مشدداً على ضرورة كشف الستار عما تقوم به اليونان، مردفاً بالقول: "لا يمكن قبول هذا القدر من التهور والعربدة العلنية".

وفيما يخص تصريحات اليونان بأن أنظمتها لم تتعرف على المقاتلات التركية، قال وزير الدفاع التركي إن مخططات الطيران تمت مشاركتها مسبقاً مع الأطراف المعنية.

وتابع: "رغم وضوح الأمر لهذه الدرجة، فإن الجارة السيئة لجأت إلى الكذب والإنكار".

وفي سياق متصل، انتقد وزير الدفاع تباين المواقف إزاء اقتناء تركيا واليونان لمنظومة الدفاع الجوية المذكورة.

وأمس الأحد، أفادت مصادر بوزارة الدفاع التركية أن حادثة التحرش وقعت يوم 23 أغسطس الجاري بينما كانت المقاتلات تقوم بطلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط.

ولفتت إلى قيام الجانب اليوناني بالتحرش بمقاتلات إف-16 تركية، عبر تتبعها برادار منظومة "إس-300" منصوبة في جزيرة كريت.

وأشارت إلى أن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم التحرش، وعادت إلى قواعدها سالمة.