الرئيس التركي: سنخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بولاية كوتاهية، والذكرى المئوية لعيد النصر ضد قوات الحلفاء عام 1922.

وشدد أردوغان على أن الشعب سيرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية للتدابير والسياسات الاقتصادية المتبعة على حياته اليومية.

وقال: "عازمون على جعل القرن الحالي قرن تركيا".

ولفت الرئيس أردوغان إلى افتتاحه اليوم رسميا 344 مشروعا منجزا في كوتاهية خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن القيمة الراهنة لتلك المشاريع العائدة للوزارات والبلديات تقدر بـ 5.5 مليارات ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 18 ليرة).