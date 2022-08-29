صويلو يبحث مع نظيره الإيراني عددا من الملفات الإقليمية

أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، وجرى الحديث عن العلاقات الثنائية، حسب بيان صادر عن الداخلية التركية.

وأوضح البيان ، الأحد، أن صويلو ووحيدي تناولا في المكالمة الهاتفية، التحضيرات الجارية لاجتماع مجموعة العمل المشتركة بين تركيا وإيران المزمع عقده في الأيام المقبلة، وزيارة وحيدي إلى تركيا.

وأضاف البيان أن صويلو أعرب لنظيره الإيراني عن حزنه لتداعيات الفيضانات المؤسفة التي اجتاحت إيران الشهر الماضي، وذكر أن آثار الكوارث التي تحدث بشكل متكرر في المنطقة "ستمحى بالتعاون والتضامن".

وأشار صويلو إلى أن تركيا بدأت بإرسال المساعدات الإنسانية إلى باكستان التي تشهد فيضانات كبيرة في عدد من مدنها.