مباحثات تركية في قطر تتناول آخر التطورات الإقليمية

استقبل مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، وجرى الحديث عن آخر التطورات الإقليمية.

وعقد اللقاء بالعاصمة القطرية الدوحة الأحد، وفق ما ذكرت السفارة التركية عبر حسابها على تويتر.

وقالت السفارة، إن السفير كوكصو، تناول في لقائه مع الخليفي التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا وملف إيران النووي.

وأضافت: "تم التأكيد على أن التعاون الاستراتيجي بين تركيا قطر ذو أهمية لاستقرار وأمن المنطقة".

والخميس، أعرب وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في بيان، عن تطلع بلاده إلى توصل واشنطن وطهران إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

وفي ليبيا، اندلعت السبت، اشتباكات مسلحة في أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري.

وأعلنت السلطات الليبية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 مصابا، في وقت عادت فيه الحياة إلى طبيعتها في المدينة.