وزيرة خارجية السويد تنتقد سلوك نواب قاموا بالتلويح برايات بي كي كي الإرهابي

وجهت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي النقد لنواب من الحزب اليساري قاموا بالتلويح برايات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأشارت ليندي في تصريح لصحيفة "أفتون بلاديت" إلى أنّ تلويح النواب الثلاثة برايات بي كي كي الإرهابي، يعرقل المحادثات مع تركيا من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت أنّ الإعلام التركي يسلط الضوء دائما على مثل هذه الأفعال.

وذكرت أنّ هذه الأفعال تعد حرية تعبير في القانون السويدي إلا أنها في الوقت نفسه بالنسبة للحكومة "تشكل وضعا غير ملائم جدا"

والخميس الماضي قالت رئيسة الوزراء السويدية، زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ماغدالينا أندرسون، إن حزبها لا يخطط الدخول في شراكة مع الحزب اليساري الذي يلوح نوابه برموز تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، بعد الانتخابات العامة المقبلة.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي نشر 3 نواب من حزب اليسار صورا مع شعار "بي كي كي" الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدانت أندرسون ذلك.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "بي كي كي".