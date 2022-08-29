وزير الخارجية التركي يشدد على ضرورة التوصل لسلام تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، على ضرورة التوصل لسلام تفاوضي تقبله روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حملت عنوان "كم أوروبا في أوروبا؟" ضمن إطار منتدى "بليد" الاستراتيجي الـ 17 المقام في سلوفينيا.

وأضاف: " ثمة حوار قائم، ونحن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار تشاوش أوغلو إلى تأييد بلاده وحدة الأراضي الأوكرانية، لافتا أن أنقرة تدعم كييف أكثر من بعض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفي نفس الوقت تحاور روسيا.

وذكر أن تركيا تواصل حوارها مع إدارتي كييف وموسكو عبر قنوات مختلفة، مؤكدا أن هذه القنوات كانت موجودة منذ البداية وستظل قائمة من حين لآخر.

وتطرق الوزير التركي إلى اتفاقية تصدير الحبوب، مشيرا أنه حتى الأمس الأحد شحنت 56 سفينة 1.3 مليون طن من الحبوب.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

ولفت تشاوش أوغلو إلى تطبيق بلاده اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب، وإغلاقها مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية، وذلك رداً على تردد مزاعم دعم تركيا استمرار الحرب من خلال زيادة حجم تجارتها مع روسيا.

وأوضح أن تركيا من حيث المبدأ لم تشارك في العقوبات أحادية الجانب، لذلك تجارة بلاده مستمرة مع روسيا، إلا أنهم لم يسمحوا أبدا لروسيا بالالتفاف على العقوبات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.