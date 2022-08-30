أردوغان: اليونان تحدت الناتو والولايات المتحدة كرمتها بمقاتلات إف 35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة، التي امتنعت عن تسليم تركيا مقاتلات إف 35، كرّمت اليونان بها، لافتاً إلى أن الأخيرة تحدت "الناتو" عبر موقفها العدائي من تركيا.



جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال حفل موسيقي بالذكرى المئوية لعيد النصر، الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وأضاف أردوغان: "امتنعوا عن إعطائنا مقاتلات إف 35 وأعربوا عن استيائهم من شرائنا منظومات دفاعية (روسية)، والولايات المتحدة فتحت بأيديها دخول هذه المقاتلات إلى اليونان مع منظومات الدفاع الروسية في خندق واحد".



وأكد أن "تركيا لا يهمها ما يبدر منهم، فلديها القدرة على صنع أي منتج يحظرونه عليها".



وقال الرئيس التركي: إن"اليونان تحدت الناتو والحلفاء عبر موقفها العدائي الذي بدأ بالتحرش بمقاتلاتنا ورفعت مستواه إلى تتبعها برادار منظومة إس 300".



وأردف: "ندرك النية الحقيقية لمن يحاولون إضاعة وقت بلادنا وطاقتها من خلال اليونان"، لافتاً إلى أن "اليونان ليست نداً لتركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا".



وصباح الثلاثاء، شدد الرئيس أردوغان على أنه ليس باستطاعة أحد عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها للمكانة التي تستحقها في النظام العالمي، من المتربصين بها داخليا وخارجيا، وذلك بعد وضعه إكليلًا من الزهور في "مقبرة الدولة" على جدار تذكاري يضم أسماء القادة الذين شاركوا في النضال الوطني لتركيا.