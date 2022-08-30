أردوغان: ليس بوسع أحد عرقلة نهضة تركيا

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن ليس باستطاعة أحد عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها للمكانة التي تستحقها في النظام العالمي، من المتربصين بها داخليا وخارجيا.

جاء ذلك في قراءته لما كتبه على دفتر الشرف في "مقبرة الدولة"، الثلاثاء، بعد وضعه إكليلًا من الزهور على جدار تذكاري يضم أسماء القادة الذين شاركوا في النضال الوطني لتركيا.

وقال أردوغان: "قائد حرب استقلالنا ورفاق سلاحه الأعزاء، وأبطال نضالنا الوطني، ورجال الدولة الذين احتلوا مكانة في القلوب بخدماتهم لبلدنا... نشهد اليوم مع أمتنا فرحة الذكرى المئوية للهجوم الكبير وعيد النصر في 30 أغسطس/ آب".

واستذكر أردوغان بالرحمة الشهداء الذين لم يتوانوا عن التضحية بأرواحهم من أجل وحدة البلد والشعب والدولة.

وأضاف: "مصممون على إيصال هذا البلد الجميل الذي يرقد في كل شبر منه بطل إلى العام 2023 في وحدة وتضامن وأخوة، وتحقيق رؤيتنا لعام 2053".

وتابع القول: "لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها للمكانة التي تستحقها في النظام العالمي، فلتسموا أرواحكم وتكون الجنة مكانكم".

وبعد الكلمة تجاذب أردوغان أطراف الحديث مع أحفاد وأقارب القادة وأبطال النضال الوطني والتقط معهم صورة تذكارية.