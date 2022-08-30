الاتحاد الأوروبي يشيد بدور تركيا في نقل الحبوب الأوكرانية إلى القرن الإفريقي

أشاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، بدور تركيا والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، قائلا: "بفضل تركيا وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي بالقرن الإفريقي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده بوريل بالعاصمة التشيكية براغ، عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يسعدنا أن نرى استمرار عمل اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، تهانينا مرة أخرى للأمم المتحدة، وبفضل تركيا وصلت الشحنة الأولى إلى جيبوتي اليوم".

وشدد على أن القرن الإفريقي بحاجة ماسة إلى الحبوب القادمة من أوكرانيا.

ووعد بوريل خلال المؤتمر الصحفي بأن يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة تنفيذ الاتفاقية.

ووصلت السفينة المستأجرة من قبل الأمم المتحدة والتي تحمل أكثر من 23 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، في وقت سابق اليوم إلى ميناء جيبوتي، حيث سيتم تفريغ الحبوب ونقلها برا إلى إثيوبيا، وهي واحدة من خمس دول تعتبرها الأمم المتحدة معرضة لخطر المجاعة.

وهذه هي الشحنة الإنسانية الأولى التي تبحر بإشراف برنامج الغذاء العالمي منذ التوصل إلى اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول الشهر الفائت.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.