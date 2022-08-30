الرئيس أردوغان: بفضل الخبرات التركية في مكافحة الإرهاب تغيرت قواعد اللعبة في العديد من الأماكن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء،أنه من خلال تبادل بلاده خبراتها في مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية مع أصدقائها، بات سخاء تركيا بمثابة عامل لتغيير قواعد اللعبة في العديد من الأماكن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "تزعجنا المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لنا، وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف".

وأوضح أن تركيا أصبحت دولة تأخذ زمام المبادرة من خلال اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها.

وأشاد أردوغان ببطولات الجيش التركي قائلا: "عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، بأربعين يوما قمنا بعملية درع الفرات في الشمال السوري وأنزلنا ضربات موجعة بتنظيم داعش الإرهابي، وأتبعنا تلك العملية بغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع".

ولفت الرئيس التركي إلى أن التطورات الدولية والإقليمية تشير إلى حاجة تركيا لتعزيز جيشها بمزيد من القوة البشرية المؤهلة.

وأفاد أن التوازن العالمي للقوى والإدارة الذي تأسس في نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية، اهتز بشكل خطير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.

وأكد أردوغان أن تركيا كانت دائما عامل استقرار في الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود خلال سنوات الحرب الباردة.