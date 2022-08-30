بدء فعاليات مهرجان تكنوفيست البحر الأسود في ولاية صامسون

انطلق في ولاية صامسون اليوم مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في مقر انعقاده بمطار "تشارشامبا".

المهرجان الذي يقيمه وقف "فرق التكنولوجيا" التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، يستمر لغاية الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان منافسات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب فعاليات ترفيهية أخرى على صلة بالفضاء والتكنولوجيا، وعروض جوية لمقاتلات تركية.

كما يعرض المهرجان، أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

و"تكنوفيست" هو أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.