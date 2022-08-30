بمناسبة عيد النصر.. تشاوش أوغلو يستضيف نظيره القبرصي التركي

استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك بمناسبة عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية، اللذين تحتفل بهما أنقرة في 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة: "في يوم انتصارنا، نستضيف وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، لقد دمرنا معا أحلام أولئك الذين حاولوا القضاء علينا في عامي 1922 و1974".

وتحيي أنقرة اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية قبرص التركية.