القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

بمناسبة عيد النصر.. تشاوش أوغلو يستضيف نظيره القبرصي التركي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.08.2022 19:42
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يستقبل نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو الأناضول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يستقبل نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو (الأناضول)

استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك بمناسبة عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية، اللذين تحتفل بهما أنقرة في 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة: "في يوم انتصارنا، نستضيف وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، لقد دمرنا معا أحلام أولئك الذين حاولوا القضاء علينا في عامي 1922 و1974".

وتحيي أنقرة اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية قبرص التركية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الداخلية التركية استمرار إرسال مساعدات، تضم 10 آلاف خيمة...
مختارات