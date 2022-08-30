تركيا تهب لمساعدة باكستان في كارثة الفيضانات الكبيرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة أمس انطلاق الطائرة الخامسة المحملة بمساعدات إنسانية من مطار أتيمسغوت في العاصمة التركية أنقرة، تنفيذا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

فيما أقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم توديع في "قطار الخير" في محطة قطار أنقرة التاريخية، شارك فيها يونس سزار رئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد وأفق يالجين المدير العام للخطوط الحديدية التركية، ومحمد سيروس سجاد السفير الباكستاني في أنقرة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وجمعت المساعدات الإنسانية من قبل منظمات مجتمع مدني تركية بتنسيق من آفاد، وتشمل مستلزمات طبية، وملابس، ومواد غذائية.

وقال يونس سيزار رئيس آفاد في كلمة له خلال مراسم توديع القطار، إن بلاده تتضامن مع باكستان التي تعاني من كارثة فيضانات خلفت ضحايا وإصابات.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت 5200 خيمة إلى باكستان، مبينا أنهم يهدفون لإيصال 10 آلاف خيمة إيواء إلى المناطق المتضررة فيها.

وكشفت وزارة التغير المناخي الباكستانية أن ثلث البلاد غارق تحت المياه نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وأعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلا و1634 جريحا.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترًا من الطرق و162 جسرًا و170 متجرًا و949 ألفا و858 مسكنًا في جميع أنحاء البلاد.

وتجري عملية إغاثة ضخمة للمتضررين، كما بدأت مساعدات دولية تتدفق في وقت تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات التي أثرت في أكثر من 33 مليون شخص.