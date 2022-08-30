تركيا تواصل دعم باكستان المتضررة من الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية التركية استمرار إرسال مساعدات، تضم 10 آلاف خيمة و50 ألف طرد إغاثي يحوي مواد غذائية ومنظفات ومستلزمات للأطفال، ضمن المرحلة الأولى من حملة دعم باكستان المتضررة من الفيضانات، بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أنه جرى إرسال 5 آلاف و120 خيمة عائلية، و7 آلاف و990 بطانية ووسادة، و9 آلاف و864 طردا غذائيا، إضافة إلى منظفات وأغذية أطفال وألبسة ومواد طبية.

وأشار إلى أن المساعدات المذكورة تم إرسالها عبر 6 طائرات، إضافة إلى"قطار الخير" الأول.

كما ومن المقرر إرسال معدات لاستخدامها في البحث والإنقاذ وعمليات الإجلاء عبر طائرة ستقلع اليوم الثلاثاء، على أن ينطلق "قطار الخير" الثاني إلى باكستان محملا بالمساعدات الإنسانية في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

والاثنين، أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلا و1634 جريحا.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف وزارة التغير المناخي الباكستانية أن ثلث البلاد "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.