خفر السواحل التركي ينقذ 33 مهاجرا غربي البلاد

تمكنت فرق خفر السواحل التركي من انقاذ 33 مهاجرا غير نظامي، قبالة سواحل منطقة مرمريس بولاية موغلا غربي البلاد.

وأفادت مصادر صحفية أن الفرق توجهت إلى المنطقة إثر تلقيها نداء استغاثة من مجموعة مهاجرين.

وأوضح أنها أنقذت 33 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاطي دفعه خفر السواحل اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

وأشار أن 12 من المهاجرين يحملون جنسية جنوب إفريقيا، و6 الكونغو، و4 غامبيا، و4 هايتي، و2 الصومال، و1 لكل من مالي وغينيا واليمن وسيراليون والدومينيك.

ولفت إلى أن المهاجرين غير النظاميين أحيلوا إلى مديرية الهجرة في موغلا، وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.