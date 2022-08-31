الاستخبارات التركية: حيدنا قيادي في بي كي كي الإرهابي شمالي العراق

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي أوميت طارهان، في عملية أمنية شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، الأربعاء، أن العملية الأمنية جرت في منطقة كارا التابعة لمحافظة دهوك العراقية.

وقال المصادر الأمنية إن "الإرهابي المذكور التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتولى في العام 2015 مهمة تدريب فرق التخريب والاعتداء في شمال سوريا".

وأشارت المصادر إلى أن طارهان أشرف عام 2016 على نقل متفجرات من سوريا إلى تركيا، وأعد بنفسه المتفجرات اليدوية.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 عناصر من تنظيم بي كي كي الإرهابي، في إطار عمليتي "مخلب – القفل" و"مخلب- النمر" المتواصلتين شمالي العراق.