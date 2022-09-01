أردوغان: التحرش بطائراتنا في بحر إيجة قلة أدب

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انزعاجه من تصرفات وصفها "بقلة الأدب" على خلفية استفزازات مارستها اليونان مؤخرًا ضد طائرات حربية تركية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وقال إن تركيا تعلم أن "مثيري الاضطرابات في بحر إيجة بتحرشاتهم وقلة أدبهم ليسوا سوى بيادق".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، في حفل توزيع شهادات التخرج وتسليم الراية في الأكاديمية البحرية والجوية بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "بالأمس كانت هناك جهات تظهر عداءها لبلادنا وشعبنا عبر الدمى التي تتحكم بها، وهناك من يتبع الطريقة نفسها اليوم".

وذكر أن تركيا تدرك جيدًا حجم الوجع الذي يصيب تلك الجهات الواقفة وراء ما يثار من ضوضاء شرقي المتوسط لتقويض مصالحها.

وكشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، تعرض مقاتلاتها للتحرش من جانب منظومة دفاع جوي "إس 300" تابعة لليونان، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

كما شدد أردوغان على أن تركيا تدرك سبب امتناع الاتحاد الأوروبي عن ضم تركيا منذ نحو 60 عامًا رغم منحه العضوية لدول لا يمكن مقارنتها بها سواء من حيث المعايير الديمقراطية أو الاقتصادية.

وانتقد تقاعس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن دعم تركيا رغم تصاعد التهديدات التي تواجهها إلى أعلى المستويات مقابل تحويله قواته إلى أماكن أخرى (لم يذكرها).

وأردف أن تركيا لم تعد دولة يمكن رسم سياساتها من خلال سيناريوهات مبنية على خطوط الصدع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأنها وصلت إلى مستوى يمكنها الدفاع عن مصالحها الخاصة.

وهنأ أردوغان 269 طالبا تركيا و6 طلاب دوليين تخرجوا من الكلية الحربية البحرية، و273 طالبا تركيا و13 طالبا دوليا تخرجوا من الكلية الحربية الجوية.

وأوضح أن تركيا حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالقضاء على نقاط الضعف التي سببتها محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، ورفع جودة التعليم وفقا لاحتياجات اليوم.