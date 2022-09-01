أردوغان يشارك في حفل تعيين 20 ألف معلم جديد

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في حفل تعيين 20 ألف معلم جديد.

وبحسب مانقلته مصادر إخبارية، أقيم الحفل في المركز الثقافي والمؤتمرات بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار الرئيس إلى ارتفاع إجمالي عدد المعلمين من 526 ألفا في عام 2002، إلى قرابة مليون و10 آلاف في عام 2022 مع التعيينات الجديدة.

وأضاف أردوغان أن حكومته ساعدت بإنهاء الازدحام في الفصول الدراسية، وحققت تحولًا كبيرًا في العشرين عامًا الماضية من خلال تلبية احتياجات الطلاب التعليمية بشكل مجاني.

وأكد الرئيس أردوغان على أن 60% من المعلمين من النساء، كما أشار أن حكومته قامت بإجراء تحسينات في الحقوق المالية للمدرسين، وحصولهم على قانون مهني مستقل.