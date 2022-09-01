السلطات التركية تسلم القاهرة قطعا أثرية ضُبطت في مطار أتاتورك

أعلنت السلطات التركية أنها سلمت قطعا أثرية تاريخية إلى مصر، اليوم الخميس، بعد ضبطها من قبل إدارة الجمارك في مطار أتاتورك، وتبين أنها أُخرجت من مصر بشكل غير قانوني.

من جهته قام مدير عام التراث الثقافي والمتاحف التركي غوكهان يازجي، بتسليم القطع الأثرية إلى القنصل العام المصري في إسطنبول، طارق خليل، بمتحف الفنون التركية والإسلامية.

ومن بين القطع المضبوطة مفتاح للكعبة يعود للقرن التاسع عشر، ومفتاح وقفل معدني، وحقيبة مفاتيح للكعبة، ويُعد المفتاح والحقيبة أحد الأعمال التي أرسلتها الدولة العثمانية إلى مصر.

وخلال مراسم التسليم، أعرب القنصل المصري عن شكره للسلطات التركية التي تعرفت على القطع الأثرية واحتجزتها ومنعت المهربين من الاستفادة من البيع غير المشروع للآثار.

وقال خليل: "مراسم التسليم هذه تعد نموذجاً مهماً للعالم، فجهود المسؤولين الحكوميين وتعاونهم المستمر لمكافحة تهريب القطع الأثرية التاريخية تظهر أن مثل هذه الأنشطة الإجرامية ستواجه عقبات ولن تنجح".

وأشار خليل إلى أن القطع الأثرية تظهر روح الأمة، مؤكداً أن التجارة غير المشروعة في الأثار تدمر تاريخ الناس وهويتهم، ومصر ممتنة لعودة هذه القطع إليها.

من جهته قال يازجي: "نظهر نفس الحرص على إعادة الأصول الثقافية المهربة بشكل غير قانوني من دول أخرى إلى بلد المنشأ".

وتابع: "تلتزم بلادنا بدقة بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات والقرارات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وتبذل أقصى الجهود لحماية الأصول الثقافية للبلدان المجاورة".

وكان السلاطين العثمانيون يقدمون كسوة وأقفال ومفاتيح المصنوعة خصيصاً للكعبة المشرفة، حيث كانوا يهدونها لمسؤولي الدولة عند عودتهم من الكعبة المشرفة، إذ يوجد أكثر من 50 مفتاحًا للكعبة في متحف قصر طوب كابي، وواحد في متحف الفنون التركية والإسلامية بإسطنبول.