تحييد إرهابيين اثنين من "واي بي جي" شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها حيّدت إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادرة عن الوزارة أن الجيش التركي تمكن من تحييد اثنين من التنظيم الإرهابي أطلقا أعيرة نارية استفزازية لتقويض أجواء الأمن في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 11 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا، موضحة أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

كما أعلنت الاستخبارات التركية في 9 أغسطس الماضي، تحييد الإرهابي المدعو محيي الدين غولو، وهو قيادي في منظمة "بي كي كي/واي بي جي" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ويمثل "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.