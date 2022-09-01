تركيا تتبرع بأكثر من مليون وثيقة عثمانية لألبانيا

تبرعت تركيا بأكثر من مليون وثيقة رقمية عثمانية، تحوي بيانات عن ألبانيا وشعبها إلى تيرانا.

وأوضح أرديت بيدو، المدير العام لدار الأرشيف في ألبانيا (DPA)، في تصريح صحفي الخميس، أنه تم إثراء أرشيف بلاده بأكثر من مليون وثيقة من الأرشيف العثماني في إسطنبول.

وأضاف أن التبرع جاء في إطار جهود الأرشيف الألباني منذ عدة سنوات حول تبادل الوثائق الأرشيفية بين المؤسستين.

وأشار إلى أنهم حصوا خلال الأعوام بين 2015 و2020، على آلاف الوثائق التي تشمل اللوائح والمراسيم والسير الذاتية لإسماعيل كمال مؤسس دولة ألبانيا الحديثة، والقائد محمد علي باشا.

وأكد بيدو أن جميع الوثائق الأرشيفية المتعلقة بألبانيا والألبان من العهد العثماني قد أعيدت إلى بلاده.