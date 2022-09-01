قيادة الحلفاء البرية للناتو تعيد نشر رسالة تهنئة لتركيا بعيد النصر

أعادت قيادة الحلفاء البرية للناتو نشر رسالة تهنئة لتركيا بمناسبة عيد النصر الموافق لـ30 أغسطس/ آب الماضي، بعدما كانت أزالت التهنئة في وقت سابق.

وكانت قيادة الحلفاء البرية "لاندكوم/ LANDCOM" نشرت باللغة التركية في ذكرى العيد الثلاثاء الماضي، عيد نصر مبارك.

وأضافت باللغة الانجليزية عبر تغريدة في موقع تويتر، "اليوم هو الذكرى المئوية لاستقلال تركيا، نقف مع حلفائنا الأتراك عبر الناتو وخارجه للاحتفال بالنصر ويوم القوات المسلحة التركية".

ووفق مصادر صحفية، فإن تركيا لفتت أنظار مسؤولي الناتو إلى إزالة التهنئة في وقت لاحق، مؤكدة أن هذا التصرف "غير مقبول".

وأوضح المسؤولون الأتراك للناتو أن الحلف عادة ما يهنئ تركيا بعيد النصر في كل عام، دون أي اعتراض من اليونان أو أي حليف آخر في التكتل، وأن الحلف نشر رسالة تهنئة لليونان أيضا في عيدها الوطني.

ونشرت قيادة الحلف المتواجدة في ولاية إزمير (غربي تركيا)، رسالة تهنئة جديدة اليوم الخميس.

وجاء في رسالة اليوم إن "لاندكوم قدمت التهاني للحليفة تركيا الثلاثاء بمناسبة يوم القوات المسلحة، ونشكر تركيا الدولة المضيفة للقيادة، كما نشكر الحلفاء الـ30 في التكتل جراء مساهماتهم للحلف، إننا أقوى سوية".

وتحيي أنقرة ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922 الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

في سياق آخر، تطرقت تركيا إلى تحرش اليونان عبر منظومة "إس 300" الروسية بالطائرات التركية أثناء أداء مهامها في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وأبلغت تركيا المسؤولين في قيادة القوات البرية للناتو، أن اليونان قامت بالتحرش بالمقاتلات التركية أيام 22 و23 و24 أغسطس/ آب الماضي، خلال أداء مهامها في الأجواء الدولية شرقي المتوسط.