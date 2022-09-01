مسيرات بيرقدار TB2 التركية الأكثر تصديراً في العالم

قالت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية إن طائرات بيرقدار TB2 المسيرة المسلحة أصبحت أكثر أنظمة الطائرات المسيرة المسلحة المصدرة في العالم.

وأوضح خلوق بيرقدار، المدير العام للشركة في حديثه للأناضول الخميس، أن "بايكار" صدرت منتجاتها من "بيرقدار TB2" إلى 24 دولة، وبلغت حصة الصادرات من إيرادات الشركة 98 بالمئة.

وأضاف أنهم عرضوا للمرة الأولى في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود" الطائرة الحربية المسيرة "بيرقدار قزل ألما".

وأكد أن تركيا لم تعد تعتمد على الآخرين في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، بل أصبحت تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها وتقوم أيضا بتصدير منتجاتها.

وأشار إلى أن "بيرقدار TB2" أصبحت أكثر أنظمة الطائرات المسيرة المسلحة المصدرة في العالم.

وذكر بيرقدار أن الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة تبلغ 200 وحدة، وأنهم يخططون لرفع الرقم إلى 500 العام المقبل.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية صامسون شمالي البلاد والذي يستمر حتى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.