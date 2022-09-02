أقار يقود مقاتلة F16 في سماء بحر إيجة

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، بطلعة جوية في سماء شمالي بحر إيجة، بمناسبة بدء العام الجديد للتدريب على طيران قوات الجوية.

ويشارك أقار بمراسم بدء العام الجديد للتدريب على الطيران، بولاية أسكي شهير (وسط) بحضور رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية.

وتلقى أقار قبيل الطلعة إحاطة خاصة حول الطيران، قبل أن يتوجه مع قائد القوات الجوية أتيلا غولان إلى الغرفة الخاصة للتحضير للطيران.

وترأس أقار سربا يضم ثلاث مقاتلات من طراز F16، ورافقه في الطلعة قائد القوات الجوية التركية، وطيارون آخرون.

ووجه أقار خلال الطلعة تحية عسكرية إلى النصب التذكاري للشهداء في مضيق جناق قلعة.

وخاطب طياري السرب قائلا: "سنواصل العمل لنكون جديرين بشهدائنا وخاصة الراقدين في جناق قلعة، وسنواصل كفاحنا بنفس المعنويات في جناق قلعة".