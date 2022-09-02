المسيرة التركية أوتش بي تدعم الشرطة في عملياتها

تساهم الطائرة المسيرة التركية "أوتش بي" التي يجري إنتاجها لصالح المديرية العامة للأمن، في دعم عمليات الشرطة داخل البلاد.

وتتمتع المسيرة "أوتش بي" بخاصتي الإقلاع والهبوط العامودي، وهي من إنتاج شركة بيوتكسان التي تأسست بشراكة بين شركتي بولسان وخبرسان.

ويبلغ وزن المسيرة عند إقلاعها 22 كيلوغراماً، وتتمتع بقدرة على الطيران لمدة تصل إلى 3 ساعات بفضل محركها الكهربائي.

كما تتميز بالإقلاع والهبوط عاموديًا دون الحاجة إلى مدرج، وتستخدم في مهام المراقبة والكشف بفضل نظام التوازن الذي تمتلكه.

وفي تصريح صحفي أوضح مدير التقنيات في "بيوتكسان" علي ألغول، أن المسيرة مصنوعة محليًا كامل، نتيجة لجهود تطوير بنية مديرية الأمن العام.

وأكد ألغول أن المسيرة "أوتش بي" قادرة على نقل مقاطع مصورة عالية الجودة من مسافة 50 كيلومترا.