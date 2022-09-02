مسيرة أرن التركية تحظى باهتمام أجهزة الشرطة حول العالم

حظت المسيرة التركية أرن والتي تعد أول درون مزود بسلاح ليزر في العالم، باهتمام أجهزة الشرطة في العديد من الدول، قبيل دخولها الخدمة الفعلية.

وتعرض أرن حاليا في جناح وزارة الداخلية بمهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وتتميز الدرون التركية بمدى طيران يصل إلى 3000 آلاف متر، وقدرة على تدمير المتفجرات بسلاح الليزر من مسافة 100 متر.

وفي تصريحات صحفية، أشار خبير تفكيك المتفجرات بوزارة الداخلية عثمان تويسوز إلى جهود المهندسين الأتراك في صنع الدرون "أرن" بإمكانات محلية.

ولفت إلى أن الدرون "أرن" ستسهم في تقليل المخاطر على خبراء تفكيك المتفجرات عند دخولها الخدمة.

وأكد أنها ستدخل الخدمة قريبا، وأن هناك اهتماما بها من أجهزة الشرطة في دول أخرى، حيث ترد استفسارات حول موعد دخولها الخدمة.

وتعد مسيرة "أرن" المسلحة بالليزر، ثمرة للتعاون المحلي المشترك بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، وشركة "أسيس جارد" للإلكترونيات وأنظمة المعلومات، بإشراف من الإدارة العامة للأمن التركية.

وتساعد هذه الطائرة المسيرة في التخلص من القنابل والذخيرة العسكرية من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى وجود خبراء.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان عالمي في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.