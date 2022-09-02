وزيرة تغير المناخ الباكستانية تطلب من تركيا المساعدة لإغاثة متضرري الفيضانات

طالبت وزيرة تغير المناخ الباكستانية شيري رحمن، تركيا بإرسال وفد فني للمساعدة في إغاثة متضرري الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقائها مع وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ مراد قوروم، اللذين يزوران باكستان لمتابعة أعمال الإغاثة.

وأوضحت رحمن أن باكستان بحاجة إلى حوالي مليون خيمة بسبب انهيار الكثير من المنازل في عموم البلاد جراء السيول والفيضانات.

في سياق متصل، أفادت مصادر صحفية أن الوزيرين التركيين عقدا محادثات بمقر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان، مع وزراء الداخلية رانا ثناء الله، والتخطيط والتنمية والإصلاح أحسن إقبال، فضلا عن رحمن، لتحديد الأضرار الناجمة عن الكارثة.

واستعرض الوزراء الباكستانيون خلال اللقاء بيانات ومشاهد للمناطق المتضررة من السيول.

وفي كلمة خلال المحادثات، قال قوروم إن فريقا تركيا من المهندسين يضم 10 أشخاص يجري بحثا ميدانيا في باكستان لتحديد الأضرار.

وأشار إلى ضرورة إصلاح الأنهار قبل الشروع في بناء مخيمات أو منازل طوب أو مساكن دائمة.

من جهته قال صويلو إن بناء منازل من الطوب للباكستانيين المتضررين من السيول سيكون أفضل وأكثر مقاومة من الخيام.

ولفت إلى إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على تنسيق شؤون المساعدات والصحة وتحديد الأضرار في المنطقة.

ويزور وفد تركي رفيع باكستان للاطلاع على أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة، يترأسه وزيرا الداخلية، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي.

كما يضم الوفد رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، ورئيس مؤسسة الإسكان عمر بولوت، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح معظم أنحاء باكستان منذ منتصف يونيو/ حزيران، 1162 قتيلا و3554 جريحا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.