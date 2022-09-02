وزير الدفاع التركي يشدد على أن بلاده ردت وسترد دائما على العجرفة اليونانية

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم الجمعة، على أن بلاده ردت وسترد دائما على العجرفة التي تمارسها اليونان.

وكشف أقار في كلمة خلال فعالية بولاية أسكي شهير وسط البلاد، أن اليونان تواصل استفزازاتها وأعمالها العدوانية وخطاباتها وتحركاتها غير الشرعية.

كما ذكر وزير الدفاع التحرش الذي تعرضت له مقاتلات تركية من قبل منظومة دفاع جوي يونانية من طراز إس-300 (روسية الصنع)، يوم 23 أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن مثل هذه التحركات خاطئة وعدائية للغاية، وأن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة على صعيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسلطات المعنية الأخرى لدحض أكاذيب اليونان.

وتابع الوزير التركي: "قمنا بالرد في كل زمان ومكان على هذه العجرفة التي تمارسها اليونان، وسوف نواصل الرد في الفترة القادمة".

وأشار إلى أن تركيا لا تتنازل أبدًا عن حقوقها ومصالحها، وستواصل حماية حقوق ومصالح شعبها بكل عناية، كما كانت تفعل حتى اليوم.

وشدّد على ضرورة أن يرى الناتو والدول الأخرى ممارسات اليونان، وأن تركيا وجهت التحذيرات لجميع حلفائها في هذا الإطار، وتنتظر منهم التحلي بالموضوعية.

وأكّد أن تركيا لا تشكل خطرًا على اليونان بل هي حليف قوي وفعال وموثوق به بالنسبة إلى أصدقائها، داعيًا اليونان إلى إدراك هذا الأمر.

وطالب أكار اليونان بعدم خوض مغامرات من شأنها أن تودي بها إلى الخسران، وأن تستخلص الدروس من التاريخ.

وقال إن تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع ضدها أو بانتهاك حقوقها ومصالحها في المنطقة.