أردوغان لبوتين: يمكن لتركيا أن تلعب دوراً لحل مسألة محطة زاباروجيا النووية

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا يمكنها أن تلعب دورا "ميسرا" حول مسألة محطة زاباروجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب.

كما أكد الزعيمان المضي قدما بشأن محطة "أق قويو" النووية التركية.

واتفق الزعيمان على مناقشة القضايا المذكورة بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية على هامش مشاركتهما في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة منتصف سبتمبر/أيلول.