أردوغان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لليونان: لا تنسوا كيف طردناكم من إزمير

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية مؤكداً أن أنقرة لا تعترف باحتلال اليونان لبعض الجزر في بحر إيجه.

جاء ذلك، في كلمة له أثناء مشاركته في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية، السبت.

وقال أردوغان: "أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتي أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظا، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي كيف طردناكم من إزمير".

وأردف مخاطبا اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة".