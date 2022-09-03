أنقرة تنتقد تراجع الناتو عن تهنئة الجيش التركي بعيد النصر بضغط من اليونان

شددت وزارة الدفاع التركية على أن تراجع حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تهنئة الجيش التركي بعيد النصر بعد اعتراض اليونان، معناه أنه رضي برهن إرادته لعضو متماد في أنانيته.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة أمس تعليقا على حذف حساب قيادة الحلفاء البرية (لاندكوم/ LANDCOM)، المقر الدائم لقوات الناتو البرية، تغريدة هنأت فيها تركيا بعيد النصر.

وأعادت قيادة الحلفاء البرية للناتو، الخميس، نشر رسالة تهنئة لتركيا بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/ آب الماضي، بعدما أزالتها في وقت سابق بعد اعتراض اليونان.

وكانت قيادة الحلفاء البرية نشرت باللغة التركية في ذكرى العيد الثلاثاء الماضي "عيد نصر مبارك".

ومعربة عن استغرابها من سلوك الناتو في هذا التوقيت، ذكرت الوزارة في بيانها الجمعة، أن إشارة الحلف إلى عيد النصر التركي لم تكن تمثل مشكلة أو نقطة اعتراض منذ سنوات.

وأضاف البيان أن حذف الناتو منشور التهنئة بناء على طلب باطل عن بلد (اليونان) لم يتردد في تخريب مهام الحلف عبر التحرش بالطائرات التركية ألحق أضرارا كبيرة بهوية الحلف المؤسسية ومكانته.

والأحد الماضي، كشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، عن تعرض مقاتلاتها للتحرش من جانب منظومة دفاع جوي "إس 300" تابعة لليونان، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وأكد بيان الدفاع التركية أن بلادها أوفت بالتزاماتها على مدى 70 عاما من عضويتها في حلف الناتو، معربا عن التطلع إلى وفاء الناتو بمسؤولياته بروح التضامن وحفاظه على الحياد.

وأضاف: "من غير المقبول أن تقوم القيادة البرية لحلف شمال الأطلسي بإزالة منشور الاحتفال بعيد النصر على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة قد تعني أنها ترهن إرادتها إثر السلوك الأناني والمتمادي الصادر عن عضو آخر في الناتو".

وتحيي أنقرة ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922 الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.